Juventus-Chievo, Allegri pensa al Barcellona: "Nulla è impossibile. A Luis Enrique consiglio..."

08/04/2017 23:24

JUVENTUS CHIEVO/ Massiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Juventus-Chievo: "La squadra è partita bene nel primo tempo, la ripresa è andata meglio anche se c'è stato un momento in cui abbiamo allentato la pressione. Non era semplice, venivamo da due partite con grande intensità fisica e mentale, i ragazzi hanno dato il meglio. Se la sconfitta del Barcellona a Malaga cambia qualcosa psicologicamente? Loro sono abituati alle grandi partite, anzi, forse saranno ancora più concentrati. Bisognerà giocare con entusiasmo e la voglia di andare in fondo in Champions".

"Mandzukic? Oggi ha fatto un bell'allenamento, vedremo domani. Pjanic sta bene, l'ho lasciato a riposo per precauzione. Dybala? Sta diventando uno dei migliori al mondo in una posizione dove diventa immarcabile. Martedì sarà un test importante per lui e per tutta la squadra. Eresia accostarlo a Messi? La differenza grande è una: Messi ha un'accelerazione impressionante da fermo, mentre Dybala in corsa".

"In cosa sono diverse Juventus e Barcellona rispetto alla finale del 2015? Loro più o meno sono gli stessi. Per noi sono cambiati alcuni giocatori e anche la fisicità. Quella fu una finale bellissima dal punto di vista tecnico, noi andammo in difficoltà all'inizio. Io ottimista? Lo sono sempre. Le grandi sfide vanno vissute con convinzione, alzando l'asticella. Nessuna cosa è impossibile. Ho sempre affrontato il Barcellona con grande fiducia e la convinzione di battere l'avversario. Se sarà più bravo ci batterà, ma se entreremo in campo con convinzione sarà difficile".

"La Juventus gioca male e vince? Io ho una mia idea e me la tengo - ha dichiarato invece a 'Premium Sport' - Il calcio è semplice: devi far bene la fase difensiva e quella difensiva. A me va bene tutto, anche quelli che fanno calcio spettacolo ma al circo, qui dobbiamo vincere e fare i tre punti".

"Se voglio consigliare qualcosa a Luis Enrique in vista di martedì? Di far riposare Messi, Suarez, Neymar e Iniesta".

S.F.