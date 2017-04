Jventus-Chievo, Maran: "Effetto Champions? Loro non calano mai. E col Barcellona sono favoriti"

08/04/2017 23:05

JUVENTUS CHIEVO POSTGARA / Al termine di Juventus-Chievo, il tecnico dei clivensi Rolando Maran ha parlato a 'Sky Sport': "Abbiamo provato ad essere pericolosi stasera, potevamo esserlo di più. Sono stato costretto a fare due cambi che non mi hanno permesso di provarci maggiormente nel finale. Speravo in un ‘effetto Champions’? La Juventus ha dimostrato che non ha mai cali e in Italia non concede mai nulla. Oggi però abbiamo fatto un passo in avanti perché nelle altre gare abbiamo concesso sicuramente di più.

Il primo gol? Dybala è stato bravo, così come Higuain che è riuscito a liberarsi dei nostri difensori. Allegri? Gli ho fatto l'imbocca al lupo per martedì e l'ho visto molto fiducioso per la gara di Champions col Barcellona. Percentuale di passaggio? Oltre il 60%. Sono fiducioso".

