08/04/2017 23:15

JUVENTUS CHIEVO/ Ai tifosi più attenti, non sarà sicuramente sfuggita l'esultanza speciale sfoggiata da Gonzalo Higuain in Juventus-Chievo, match che il 'Pipita' ha deciso con una doppietta. L'attaccante argentino, dopo i gol, ha fatto un gesto con le dita ad indicare una 'N'. No, stavolta il Napoli non c'entra: il gesto era rivolto alla madre Nancy, presente questa sera in tribuna allo 'Juventus Stadium'.

S.F.