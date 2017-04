Serie A, Juventus-Chievo 2-0: super Higuain, due messaggi al Barcellona!

08/04/2017 22:39

JUVENTUS CHIEVO/ La Juventus super facilmente il Chievo grazie ad una doppietta di Gonzalo Higuain. Un gol per tempo per il 'Pipita' che bissa la prestazione di Napoli in Coppa Italia e si prepara nel migliore dei modi al match di Champions League contro il Barcellona.

JUVENTUS-CHIEVO 2-0

23' Higuain, 84' Higuain

CLASSIFICA: Juventus punti 77*, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 59*, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 44, Torino 41, Chievo 38*, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32*, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 14.

* una partita in più

S.F.