Liga, Malaga-Barcellona 2-0: Ramirez e Jony fanno esultare il Real

08/04/2017

LIGA MALAGA BARCELLONA / Niente da fare. Il Barcellona non apprifitta del 'regalo' pomeridiano dell'Atletico Madrid (capace di fermare il Real al 'Bernabeu') e non aggancia i 'Blancos' in vetta alla classifica. Alla 'Rosaleda', infatti, il Malaga si impone per 2-0 grazie alle reti di Sandro Ramirez (32°) e Jony (93°). Una gara stregata per i blaugrana, resasi ancora più complicata al 66esimo dopo l'espulsione di Neymar che sarà così costretto a saltare la prossima gara di Liga per squalifica.

Inizia nel peggiore dei modi, quindi, la marcia d'avvicinamento alla sfida di Champions League contro la Juventus per i catalani. Una prestazione negativa che potrebbe infondere fiducia alla truppa bianconera.

Malaga-Barcellona 2-0: 32' Ramirez, 93' Jony

CLASSIFICA LIGA: Real Madrid 72, Barcellona 69, Atletico Madrid 62, Siviglia 58, Villarreal 54, A. Bilbao 50, Real Sociedad 49, Eibar 47, Espanyol 46, Celta Vigo 41, Alaves 40, Valencia 36, Las Palmas 35, Malaga 33, Betis 31, Deportivo la Coruna 28, Leganes 27, Sporting Gijon 22, Granada 20, Osasuna 14.

