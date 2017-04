Calciomercato Juventus, clamoroso Griezmann: "Real? Tutto può succedere!"

08/04/2017 21:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS GRIEZMANN REAL MADRID / Antoine Griezmann 'flirta' coi rivali. Nella giornata odierna dalla Francia è arrivata la 'bomba' di calciomercato: il Real Madrid è piombato sul diamante dei cugini, ossia proprio Griezmann. Un bomber che - a detta dell'agente del transalpino Eric Olhats - piace anche a Barcellona, Chelsea e Manchester City, oltre alle 'nostre' Juventus e Inter.

Calciomercato Juventus, Griezmann apre al Real Madrid: "Non escludo nulla"

L'apertura clamorosa è arrivata nelle scorse ore. Dopo essere stato decisivo nel derby madrileno, siglando la rete del pari per i 'Colchoneros', Griezmann ha spaventato tutti i suoi tifosi: "Sono un giocatore dell'Atletico Madrid e mi trovo bene qui. Se andrei al Real Madrid? Se dico sì o no mi ritrovo in mezzo ad un casino (ride, ndr)!". Una prima risposta 'democratica', quasi sorniona per evitare polemiche. Salvo poi sbottonarsi un po' di più poco dopo: "Per il futuro però non escludo nulla: non si sa mai quello che può succedere nel calcio", le sue parole riportate da 'As'.

A rincarare la dose, poi, ci ha pensato il suo attuale tecnico Diego Simeone: "Non so dove andrà - ha ammesso l'allenatore argentino nel postgara di Real Madrid-Atletico Madrid - Se devo descriverlo le parole non sono sufficienti, è un calciatore che lavora, gioca in profondità, che mi emoziona e i giocatori di talento come lui difficilmente ti danno qualcosa oltre il talento. Quando un giocatore di talento così ti dà quello che ti dà lui, il piacere è doppio".

Un'apertura all'addio, da parte di entrambi, che potrebbe ingolosire il calciomercato Juventus. Il francese potrebbe rappresentare il nuovo top player da centrare in estate, un altro colpo 'alla Higuain' per puntare a tornare nell'Olimpo d'Europa. Una cosa è certa: strapparlo all'Atletico non sarà una passeggiata. Non solo per la folta concorrenza: i biancorossi, infatti, non sembrano intenzionati a cederlo per meno dei 100 milioni di euro fissati dalla clausola di rescissione.

D.G.