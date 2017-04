Barcellona, Romario assicura: "Neymar più forte di CR7 e Messi. E' il migliore al mondo!"

08/04/2017 21:33

BARCELLONA ROMARIO NEYMAR CRISTIANO RONALDO / Neymar il più forte del mondo. Questa è la considerazione di un ex leggenda del calibro di Romario: "Il migliore giocatore del mondo è Neymar, non può essere altrimenti - ha ammesso a 'ESPN' - E' la nostra grande stella. Oggi, per me, è il miglior giocatore del mondo, con tutto il rispetto che io continuo ad avere per Messi e Cristiano Ronaldo. In particolare, penso che Cristiano sia ben al di sotto degli altri due giocatori: Neymar per quello che ha fatto al Barcellona e in particolare nella nazionale brasiliana, che non è ciò che fanno gli altri due. I calciatori giocare rendono di più nei loro club ma nelle loro nazionali non fanno così bene. Per questo motivo, penso che è il momento che Neymar sia votato miglior giocatore del mondo".

D.G.