Calciomercato Juventus, Sanchez: "Futuro? C'è una sola cosa importante"

08/04/2017 21:24

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ FUTURO ARSENAL / Alexis Sanchez esce allo scoperto. L'attaccante cileno, in scadenza di contratto nel 2018 con l'Arsenal, ha preso la parola per fare chiarezza sul suo futuro: "Guardando alla mia carriera da calciatore, posso dire che per vincere titoli quello che conta di più è la motivazione. Se un giocatore è ben motivato, sarà più determinato nel raggiungere i suoi obiettivi. Nella vita tutto dipende dalle motivazioni. Nella mia vita qualcosa è cambiato perché c’è sempre stato qualcosa che mi ha motivato. La vita è come una bilancia: un istante puoi essere in alto e il secondo dopo in basso. Io, intanto, cerco di dare il massimo in ogni partita. Fino a quando giocherò a calcio, voglio essere felice. Dovunque", le sue dichiarazioni riportate da 'The Sun'.

Sanchez è un obiettivo per il prossimo calciomercato per l'attacco di Inter e Juventus.

D.G.