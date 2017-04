Empoli, Barba guarda avanti: "A Firenze per vincere"

09/04/2017 02:06

EMPOLI BARBA / Dopo una lunga serie di sconfitte, l'Empoli è tornato a muovere la classifica. Al termine del pareggio contro il Pescara, Federico Barba ha fatto il punto della situazione: "Siamo tornati a muovere la classifica, era importante fare punti in qualsiasi caso - le sue parole a 'Radio Lady' - C’è un po’ di rammarico perché volevamo vincere. Dopo un periodo negativo tornare a fare punti ci fa ben sperare e andare avanti con più convinzione. Sono stato parecchio male, ma ora voglio dare il mio contributo per raggiungere al più presto l’obiettivo. Fiorentina? Anche noi teniamo al derby, è una partita speciale. Si azzera tutto, classifica e quant’altro. Andremo a Firenze per fare la partita e per vincere".

M.D.A.