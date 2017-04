Bundesliga, Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-1: bavaresi senza pietà!

08/04/2017 21:07

BUNDESLIGA BAYERN MONACO BORUSSIA DORTMUND / Bayern Monaco cannibale. Nel 'Der Klassiker' contro il Borussia Dortmund la truppa di Ancelotti non sbaglia e rifila un netto 4-1 ai gialloneri, portandosi a +10 dal Lipsia secondo. Una gara decisa dalle reti di Ribery, Robben e la doppietta di Lewandowski che sale così a quota 24 gol in campionato. Di Guerreiro la rete della bandiera per gli ospiti.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-1: 4' Ribery (BM), 10' Lewandowski (BM), 20' Guerreiro (BD), 49' Robben (BM), 68' Lewandowski (BM)

CLASSIFICA: Bayern Monaco 68 punti, Lipsia 58, Hoffenheim 51, Borussia Dortmund 50, Friburgo 41, Colonia e Hertha Berlino* 40, Borussia M. 39, Francoforte 38, Schalke 37, Werder Brema 36, Bayer Leverkusen 35, Amburgo 33, Wolfsburg 30, Magonza e Augsburg* 29, Ingolstadt* 25, Darmstadt* 15.

* una partita in meno

D.G.