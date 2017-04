Calciomercato Juventus, allarme Bonucci: il Manchester City torna alla carica

08/04/2017 21:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Per Pep Guardiola, la ricerca di un nuovo partner difensivo per John Stones, è la priorità del calciomercato della prossima estate. Leonardo Bonucci è il profilo ideale per il manager dei 'Citizens': il tecnico ex Barcellona lo ritiene perfetto per la sua retrogurdia. Nonostante il rientro di Vincent Kompany nel match di mercoledì contro il Chelsea, Guardiola vuole a tutti i costi un centrale di livello montiale. Come riporta il 'Manchester Evening News', dopo aver fallito in più occasioni l'assalto a Bonucci, il club inglese è pronto a tornare alla carica per lui. L'offerta sul piatto è da capogiro: quasi 60 milioni di euro. Una cifra astronomica che potrebbe far vacillare la Juventus, società che ha dimostrato con la cessione di Paul Pogba al Manchester United, di essere disposta a perdere anche i pezzi migliori di fronte ad offerte adeguate. Bonucci ha sempre manifestato tutto il suo attaccamento alla maglia bianconera, ma il Manchester City spera di far leva sui problemi avuti con Massimiliano Allegri in questa stagione per convincerlo a lasciare Torino per volare in Inghilterra.

S.F.