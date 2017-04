Juventus-Chievo, Maran: "Orgoglioso delle 100 panchine gialloblu"

08/04/2017 20:48

JUVENTUS CHIEVO MARAN 100 PRESENZE / Serata importante per Rolando Maran: questa sera il tecnico festeggia le 100 presenze alla guida del Chievo. "Traguardo che mi riempe d'orgoglio, essere tecnico di questa società che negli ultimi 15 anni ha fatto tanta Serie A", ha dichiarato a 'Premium Sport'.

Poi si è soffermato sul match di questa sera: "La Juventus ha dimostrato di non essere distratta da niente, altrimenti non arrivava a non concedere almeno un punto da un anno e mezzo in casa, è sul pezzo come giusto che sia. Questa serenità deve essere tradotta a livello mentale nel modo giusto, deve esserci serenità ma non deve essere qualcosa per dare qualcosa in meno, anzi qualcosa in più".

D.G.