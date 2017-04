Real Madrid, infortunio Pepe: il comunicato UFFICIALE

08/04/2017 20:56

NEWS REAL MADRID/ Brutte notizie in casa Real Madrid al termine del derby di campionato pareggiato contro l'Atletico. Pepe, come annunciato dal club 'Blancos' attraverso il proprio sito ufficiale, "ha riportato la frattura della settima e ottava costola sinistra". Le condizioni del difensore portoghese verranno valutate anche nei prossimi giorni, ma al momento sembra quasi impossibile vederlo in campo nel match di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid in programma mercoledì sera.

S.F.