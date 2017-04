Juventus-Chievo, Birsa: "Vogliamo dimostrare di poter fare bene contro i campioni"

08/04/2017 20:40

JUVENTUS CHIEVO BIRSA PREGARA / A pochi istanti da Juventus-Chievo, Valter Birsa, trequartista clivense, ha parlato ai microfoni del canale tematico bianconero: "Abbiamo lavorato tutto l'anno molto bene, non è un caso che abbiamo raggiunto la salvezza un po' prima. Abbiamo dimostrato in varie partite di fare molto bene. Oggi sarà una partita molto difficile perchè giochiamo contro i campioni d'Italia, contro una squadra che lotta in Europa a livello molto alto. Sarà molto difficile, ma l'abbiamo preparata e dobbiamo dimostrare che possiamo fare una buona gara anche contro la Juve".

D.G.