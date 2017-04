Calciomercato Juventus, Marotta: "Vogliamo tenere Allegri, Tolisso da valutare"

08/04/2017 20:21

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAROTTA ALLEGRI / In casa Juventus resta da definire il futuro della panchina. Al centro di voci che lo vorrebbero in Inghilterra o in Spagna a fine stagione, Allegri preferisce rimandare il discorso sul suo rinnovo. I bianconeri, intanto, iniziano a sondare il calciomercato per costruire una squadra ancora più forte: tra i nomi vagliati dalla Juve, infatti, c'è quello di Tolisso. Giuseppe Marotta, prima della gara col Chievo, ha fatto il punto sulle ultime notizie di calciomercato Juventus: "Tolisso? E' un gran bel giocatore ma dobbiamo fare attente valutazioni che riguardano anche aspetti tattici - spiega a 'Premium Sport' - Rinnovo Allegri? E' un argomento che non so, al momento non esistono gli ingredienti per considerarlo un argomento da definire. Lui ha un contratto fino al 2018 e, al di là di questo, l'aspetto che conta è quello di aver iniziato un ciclo con noi che sicuramente non è ancora terminato. Da parte nostra c'è grande apertura a continuare perché esistono tutti i presupposti. E credo che anche da parte sua sia così come ha ammesso sia pubblicamente che in privato".

Juventus, Marotta fa il punto sui bianconeri

Marotta ha parlato anche di alcuni colpi recenti del mercato juventino: "Cuadrado? Diciamo che ha delle caratteristiche non replicabili nella nostra rosa. Quando non gioca abbiamo un atteggiamento tattico differente. Col Napoli abbiamo assistito a due formazioni differenti anche dal punto di vista tattico e tecnico. Nella prima gara abbiamo avuto un atteggiamento molto più prudente. Pjanic? Il fatto di essere arrivato alla Juve gli ha fatto assumere un rulo maggiore dal punto di vista della professionalità. Ogni volta che Allegri lo schiera in un ruolo o nell'altro, gioca in maniera apprezzabile. Ha valorizzato le sue qualità che forse prima erano nascoste".

BARCELLONA - "Sarebbe un errore pensarci perché dobbiamo pensare a questa partita insidiosa, inserita in un contesto di obiettivi importantissimi come quello di diventare campioni d'Italia".

M.D.A.