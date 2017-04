Atalanta-Sassuolo, Gomez squalificato con la Roma: "Chi mi sostituirà farà bene"

08/04/2017 20:12

ATALANTA SASSUOLO/ Alejandro Gomez è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match che ha visto l'Atalanta pareggiare contro il Sassuolo: "Secondo tempo strepitoso con una sola squadra in campo. Sono orgoglioso perché abbiamo provato sempre a giocare. Europa League compromessa? L'importante era non perdere, la squadra continua a fare un buon calcio, ora bisogna andare a Roma per prendere punti. Io squalificato? Mi dispiace non esserci, mi dispiace dover lasciare la squadra ma chi giocherà al mio posto farà bene".

S.F.