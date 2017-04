08/04/2017 19:40

ATALANTA SASSUOLO GOMEZ SQUALIFICATO ROMA / Tegola per l'Atalanta e - contemporaneamente - buona notizia per la Roma. Col cartellino giallo rimediato quest'oggi contro il Sassuolo, il 'Papu' Gomez sarà costretto a scontare una giornata di squalifica. L'argentino, infatti, era diffidato e salterà la gara di sabato prossimo in programma allo 'stadio Olimpico'

D.G.