Juventus, 'Che Fine Ha Fatto': Valeri Bojinov, lo mandava Corvino...

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

09/04/2017 11:14

JUVENTUS BOJINOV METEORE / Lo mandava Corvino, e si sa che Corvino in fatto di giovani dell'Est ci vede sempre lungo. Ne sa qualcosa anche la Juventus, che proprio all'attuale deus ex machina del calciomercato della Fiorentina deve Mirko Vucinic, che - per chi non lo ricordasse - è l'autore del gol-scudetto di Trieste, nel 2012, il primo titolo del post Calciopoli. Insomma, bei ricordi. Un po' meno quelli legati a Valeri Bojinov, che alla Juve è rimasto un anno e senza lasciare un gran segno.

Valeri Bojinov, dalla Fiorentina alla Juventus post-Calciopoli

Valeri Bojinov, classe '86, ha da poco compiuto 31 anni. Che sono pochissimi, se pensate che è un protagonista delle news Serie A da una vita. E' infatti il 2000 quando Pantaleo Corvino lo porta al Lecce dopo averlo scoperto un annetto prima in un torneo a Malta, quando Valeri aveva solo 12 anni. Precoce lo è senz'altro: debutta in Serie A il 27 gennaio 2002, non ancora sedicenne, diventando così il più giovane calciatore straniero ad aver esordito nel nostro massimo campionato. L'esplosione arriva due anni dopo, sempre a Lecce, guidato da Zdenek Zeman, con 11 gol in 6 mesi, a soli 19 anni. Un prospetto incredibile, ma da 'zemaniano' alla Juve non poteva avere troppa fortuna, era destino. E infatti così è: lo prende la Fiorentina, che lo tiene un anno e mezzo fra pochi alti, molti bassi e qualche bassissimo, tipo l'estromissione dalla rosa nel gennaio 2016 per presunte dichiarazioni contro allenatore e dirigenza. Arriva il 2006, la Juventus scende in B per lo scandalo Calciopoli e la Fiorentina ravviva il calciomercato Juventus prendendo Adrian Mutu. In bianconero, oltre ai soldi, ricordano le news Juve, arriva anche il prestito di Bojinov. Ma in B come in A è davvero dura se hai davanti Trezeguet e Del Piero, e il giovane bulgaro conclude la stagione con 7 reti, meno anche di Raffaele Palladino. A fine anno la Juve non esercita l'opzione per il riscatto e Bojinov torna a Firenze, in attesa di sistemazione.

Da Manchester alla B cinese: che fine ha fatto Valeri Bojinov, meteora della Juventus

Non è un gran momento per Valeri Bojinov. Ma è il 2007 e non dimentichiamo che lui ha pur sempre 21 anni. E' ancora considerato una grande promessa e infatti lo prende il Manchester City, che non è ancora il super-City degli scudetti ma è di sicuro una squadra in crescita. E qui ci si mette di mezzo la sfiga: pronti-via ed ecco l'infortunio al ginocchio. Salta l'intera stagione e nella successiva gli si rompe il tendine d'Achille. Insomma, per farla breve torna in campo nel 2009, a quasi due anni dall'acquisto, ma ormai è troppo tardi e davanti a lui c'è praticamente chiunque. In estate il City lo vende al Parma, dove si intravede un po' del 'vecchio' Bojinov: 8 reti in campionato, ma la stagione successiva è un flop e gli vale il passaggio allo Sporting Lisbona. Sei mesi ed è addio, con tanto di ritorno al Lecce, ma neanche qui va come sperava. Una rete in mezza stagione che non basta certo a salvare il Lecce. Qui la sua parabola imbocca una discesa sempre più ripida, a soli 26 anni. Con i portoghesi finisce molto male, al punto che Bojinov gli fa addirittura causa. Arrivano Verona e Vicenza in B (sei - dimenticabilissimi - mesi a testa), poi il ritorno in patria al Levski Sofia (7 gol), un anno alla Ternana (6 reti) e poi il Partizan. A Belgrado rinasce: assaggia la Champions League, segna 18 reti che gli ridanno quantomeno una caratura da calciatore vero. Poi, due mesi fa, la scelta di vita. Rescissione con i serbi e un aereo per la Cina. Lo aspetta il Meizhou Hakka, club di Serie B cinese (!), con il quale firma un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Le motivazioni, a quanto pare, non sono esattamente sportive: "Ho fatto 18 gol nel mio primo anno al Partizan, eppure non sono arrivate chissà quali offerte. Parlandoci chiaro, quello che mi offrono qui per 8 mesi non è pareggiabile altrove, nemmeno in Italia. E se fai bene qui ti si aprono le porte del mercato cinese, che è in grandissima espansione e più in generale di quello asiatico, che è ricchissimo". Giustamente, se il calcio non ti ha dato la gloria che ti aspettavi tanto vale puntare almeno ai soldi che può offrire. Provate a dargli torto.