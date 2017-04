Calciomercato Milan, Mirabelli ha deciso: tutto su Keita

08/04/2017 19:20

CALCIOMERCATO MILAN KEITA LAZIO / Dipende tutto dal closing. Se il prossimo 13-14 aprile ci sarà il definitivo passaggio di proprietà, l'attuale ds in pectore del Milan Mirabelli sa già bene su chi puntare: come mette in evidenza 'La Gazzetta dello Sport', si tratta di Keita Balde Diao.

L'esterno della Lazio, infatti, è la sua priorità per l'attacco e vorrebbe approfittare della scadenza del suo contratto, fissata al 2018, per portarlo in rossonero. Il patron Lotito, comunque, ha già fatto sapere che non farà sconti: per il senegalese chiede 20-25 milioni di euro.

D.G.