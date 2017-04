Lazio-Napoli, la prima convocazione di Leandrinho

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

NAPOLI ULTIME LEANDRINHO MERTENS / La sua convocazione, la prima con il gruppo di Maurizio Sarri, è stata decisa in realtà una settimana fa. Il Napoli Primavera, che ben aveva impressionato anche al Torneo di Viareggio, perdeva 4-1 sul campo della Spal e salutava, quasi per certo, i Playoff di categoria. Un peccato, perché gli azzurrini di Saurini erano diventati una mina vagante grazie anche all'ultimo calciomercato, che aveva visto arrivare a Castel Volturno i volti di Leandrinho e Zerbin.

Il brasiliano, classe 1998, è stato risparmiato oggi dai giovanissimi e aggregato alla prima squadra: la sua prima volta tra i 'grandi', dunque, arriverà domani sera, quando all'Olimpico di Roma, il Napoli si giocherà contro la Lazio le ultime chances biancocelesti per il terzo posto, provando a blindare quantomeno l'ultimo gradino del podio in classifica.

Sarri chiama il brasiliano Leandrinho, l'erede di Mertens

Quando è arrivato in azzurro, lo scorso gennaio, le ultime news Napoli non avevano soddisfatto nessuno. Alla squadra di Sarri era stato aggregato il solo Leonardo Pavoletti, atteso per prendere il posto dell'infortunato Milik, ma il Ds Giuntoli ha saputo guardare più in là del proprio naso.

Ecco perché, quasi nel silenzio di tutti, Leandrinho e Alessio Zerbin sono stati scelti dal Napoli, prima per rimpolpare le giovanili azzurre e poi per potersi aggregare al piano superiore. La Primavera ha creduto in loro e Saurini gli ha dato il tempo per integrarsi al meglio; nel frattempo, si sono allenati con Hamsik e compagni, per poi respirare l'aria delle grandi notti di Champions insieme a loro.

Il tempo, però, non sembrava maturo, ma quando la Primavera ha perso il treno Playoff, ecco arrivare la prima chiamata per il ragazzo di Ribeirao che ha già fatto parlare di sé in Sudamerica.

Oltre alla soddisfazione del 19enne, anche un importante indizio di mercato: viste le tante voci sul futuro di Dries Mertens, Leandrinho potrebbe, un domani, prendere il posto proprio del belga sull'out sinistro, in coppia con Lorenzo Insigne. E magari reinvestire l'eventuale cifra incassata per Mertens in altri settori del campo.

Perché il futuro del Napoli si costruisce in casa.