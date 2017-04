Real Madrid-Atletico Madrid, entra Nacho... e Capello lo demolisce!

08/04/2017 18:47

REAL MADRID ATLETICO MADRID CAPELLO NACHO / L'Atletico Madrid riesce a strappare un punto al 'Bernabeu': contro il Real Madrid la truppa di Simeone strappa un importante 1-1 grazie alla rete di Griezmann a pochi minuti dalla fine.

Una marcatura arrivata per un errore di posizionamento di Nacho, almeno stando a quanto ha evidenziato Fabio Capello - ex tecnico dei 'Blancos' - nel suo commento tecnico su 'Fox Sports': "L'ho detto quando è uscito Pepe: 'Attenzione a Nacho non mi convince quando difende!'. E il gol è arrivato dalla sua parte perché era posizionato male e non sa difendere. La sua zona era il punto del Real", le sue parole poco lusinghiere nei confronti del centrale spagnolo.

D.G.