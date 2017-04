Atletico Madrid, illusione Cerci: esordio rimandato per 'colpa' di... Griezmann

08/04/2017 18:35

ATLETICO MADRID CERCI / Esordio in Liga rimandato per Alessio Cerci. L'esterno offensivo stava per essere mandato in campo come ultima sostituzione nel derby odierno tra Atletico Madrid e Real Madrid. Tuttavia, dopo la rete di Griezmann arrivata al minuto 84 (che ha regalato ai 'Colchoneros' il pareggio), Simeone ha cambiato idea schierando Gimenez al posto di Carrasco. L'ex Torino, tra infortuni e scelte teciche, sta vivendo una stagione difficile.

M.D.A.