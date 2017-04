Calciomercato Juventus, niente Dybala: il Real cambia obiettivo per l'attacco!

08/04/2017 19:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID GRIEZMANN / Questa sera potrebbe compiere un 'esordio'. Allegri sta pensando di lanciare Dybala 'falso nueve' nell'importante sfida tra Juventus e Chievo di questa sera. Un'idea che gli permetterebbe di far rifiatare il 'Pipita' Higuain e dare la possibilità alla 'Joya' di tornare incisivo sotto porta.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid punta Griezmann: Dybala mollato?

Questioni di campo a parte, Dybala era finito al centro del calciomercato Juventus: Real Madrid e Barcellona sembrano essere pronti a fare follie per lui la prossima estate. I 'Blancos', in particolare, lo seguono da diverso tempo, mentre vederlo in blaugrana appare più complicata vista la scooda presenza della MSN (Messi-Suarez-Neymar) che presupporrebbe l'uscita di un top player in avanti per fargli posto.

Dalla Francia, però, arrivano ottime notizie di calciomercato per la 'Vecchia Signora': secondo l'autorevole 'Equipe', infatti, Florentino Perez avrebbe cambiato obiettivo per il suo attacco. Il patron dei madrileni sta pensando al futuro valutando il post-Ronaldo: il campione portoghese viaggia verso i 33 anni e bisogna iniziare a trovare il suo sostituto. E il profilo giusto potrebbe trovarsi proprio nella capitale spagnola: si tratta di Antoine Griezmann, attaccante francese in forza ai cugini dell'Atletico Madrid. Una conferma giunta anche dal suo agente Eric Olhats: "Le 'Merengues' lo hanno cercato, così come Barcellona, Chelsea e Manchester City", ha rivelato a 'RMC'. Non solo: in Italia Griezmann è seguito dalla stessa 'Vecchia Signora' e dall'Inter. Il Real Madrid, però, sarebbe pronto a strapparlo a Simeone pagando la clausola da 100 milioni di euro e fargli attraversare la 'barricata'. Una strada che la Juventus, in ottica Dybala, caldeggia senz'altro.

D.G.