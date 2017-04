Lazio-Napoli, da Pescara all'Italia: Insigne e Immobile amici-nemici

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

08/04/2017 18:28

LAZIO NAPOLI INSIGNE IMMOBILE / Lazio-Napoli sarà una sfida molto viva, tra due squadre in lotta per un posto in Champions Leauge, anche se non dalla porta principale. Il gradino più basso del podio varrà il preliminare estivo, che il Napoli prima e la Roma poi hanno dimostrato quanto possa essere insidioso.

Questo rappresenta l'obiettivo minimo per il Napoli di Sarri, mentre sul fronte Lazio, dopo i tanti dubbi estivi dopo il rifiuto di Bielsa, l'approdo in Champions sarebbe più che inaspettato. Arrivati alla volata finale però la squadra di Inzaghi non intende tirarsi indietro. Quattro punti di distanza tra le due squadre, con la Lazio che può portarsi a -1 sfruttado il fattore campo.

All'Olimpico andrà in scena inoltre una sfida nella sfida, con Insigne e Immobile pronti a ridere insieme nel pre e post gara, per poi darsi battaglia nell'arco dei 90'. Letali ai tempi del Pescara di Zeman, con un tal Marco Verratti a dettare i tempi a centrocampo. Entrambi sono ben cresciuti, conquistando il proprio posto in Nazionale, senza però riuscire più a giocare in campionato fianco a fianco.

Napoli-Lazio, Insigne e Immobile: passato e presente dei pupilli di Zeman

Non sono mancate le chance per vedere Immobile con la maglia del Napoli. Il nome della punta è stata accostata ai colori azzurri in almeno due sessioni di calciomercato. Lo stesso giocatore aveva espresso il proprio apprezzamento per la squadra della propria terra ma, come rendono ben chiaro le news serie A, Immobile tenta l'assalto alla vetta della classifica capocannonieri con la maglia della Lazio.

Percorsi differenti i loro, con Immobile che dal Sorrento vola a Torino. La trafila nella primavera della Juventus e poi l'inizio della gavetta. Insigne parte invece da Napoli, si mette in mostra a Foggia e, così come Ciro, trova la meritata consacrazione a Pescara.

Il gioco offensivo di Zeman li esalta, con le big che iniziano a fiutarne il talento. Insigne fa ritorno nel suo Napoli, mentre Immobile realizza 5 reti al Genoa, di cui una proprio agli azzurri. Diventa un bomber di razza in serie A con Ventura al Torino, per poi capire, attraverso Dortmund e Siviglia, che la propria dimensione è l'Italia. Ancora Torino per metà stagione e poi l'esaltante avventura con la Lazio.

Intanto è cresciuto anche Insigne, che vive ora la sua miglior stagione. Molto più continuo rispetto al passato, serve assist e sigla gol spettacolari. Sono 34 le reti in totale con la maglia azzurra ma servizi vincenti al suo amico Ciro ne ha potuto servire solo in Nazionale.

Prandelli sembra credere in loro e, alle porte del Mondiale, si ritrovano in campo contro la Fluminense. Tripletta di Immobile e doppietta di Insigne, peccato però che il ct abbia altre idee per quella Coppa del Mondo. Trascorrono gli anni e, dopo essere stati alquanto ignorati anche da Conte, eccoli pronti e nel pieno della maturità, colonne della nuova Nazionale di Ventura. Gioventù e talento, per un'avventura in Russia che parlerà anche napoletano.