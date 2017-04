Chelsea, Conte mette gli occhi su un esterno italiano

08/04/2017 18:10

CALCIOMERCATO CHELSEA CONTE ZAPPACOSTA / Antonio Conte sembra aver deciso: resterà al Chelsea anche nella prossima stagione. L'obiettivo è condurre in porto il titolo per poi dare l'assalto alla Champions League. Il tecnico italiano sta già vagliando le opportunità sul mercato per migliorare la propria rosa. Secondo il portale britannico 'Talksport', in particolare si starebbe concentrando sulla fascia destra. Due le opzioni: Nelsinho del Benfica, ma soprattutto Davide Zappacosta. Il laterale del Torino ha conquistato il tecnico leccese, pronto a presentare ai granata un'offerta importante.

N.L.C.