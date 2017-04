Liga, Real Madrid-Atletico Madrid 1-1: Griezmann riapre il campionato!

08/04/2017 18:05

REAL MADRID ATLETICO MADRID DERBY / Al 'Santiago Bernabeu' di Madrid è andato in scena il derby tra Real e Atletico valevole per la 31a giornata di Liga spagnola. Primo tempo piuttosto equilibrato, con un inizio scarno di occasioni. Al 28' Olbak si è reso protagonista di un intervento decisivo su Cristiano Ronaldo, mentre al 31' Savic ha salvato sulla linea un tiro a colpo sicuro del portoghese. Al 39' è da segnalare un errore di Sergio Ramos che ha mandato Griezmann vicino alla rete. Nel secondo tempo il Real Madrid è sceso in campo con maggiore convinzione trovando il gol con Pepe al 53'. L'Atletico Madrid ha reagito riuscendo a segnare con Griezmann nei minuti finali. Con questo pareggio, gli uomini di Simeone hanno fatto un 'favore' al Barcellona, che può riavvicinarsi ai ragazzi di Zidane.

Real Madrid-Atletico Madrid 1-1: 53' Pepe (R); 84 Griezmann (A)

CLASSIFICA LIGA: Real Madrid 72, Barcellona 69, Atletico Madrid 62, Siviglia 58, Villarreal 54, A. Bilbao 50, Real Sociedad 49, Eibar 47, Espanyol 46, Celta Vigo 41, Alaves 40, Valencia 36, Las Palmas 35, Betis 31, Malaga 30, Deportivo la Coruna 28, Leganes 27, Sporting Gijon 22, Granada 20, Osasuna 14.

M.D.A.