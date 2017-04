Empoli-Pescara, Zeman: "Non sfruttate le occasioni"

08/04/2017 17:56

EMPOLI PESCARA ZEMAN / Il pari di Empoli non fa felice il Pescara, che perde un'occasione per accorciare le distanze e continuare a credere nella salvezza. Zdenek Zeman, allenatore degli abruzzesi, ha commentato così a 'Sky': "Nel calcio vince chi segna un gol in più e noi non abbiamo concretizzato le occasioni avute. Era importante vincere, se non ci riusciamo diventa difficile. Sono comunque contento che la squadra abbia provato a giocare e credo che da qui in avanti si possa risalire".

N.L.C.