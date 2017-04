Pisa-Cesena, Gattuso: "Proviamo a ripartire, ma non sarà facile"

Giovanni Remigare

08/04/2017 17:40

PISA CESENA GATTUSO / La gara Pisa-Cesena è stata decisa da una giocata di Camillo Ciano al minuto 53, con la squadra di casa poi incapace di reagire. Le news Serie B ci parlano comunque di una gara equilibrata e aperta fino alla fine. Il tecnico dei toscani, Gennaro Ivan Gattuso, ha parlato alla fine della gara a Sky Sport: "Oggi siamo stati confusionari. Non stiamo bene fisicamente, non riusciamo a superare i momenti di difficoltà. Soprattutto in casa abbiamo paura e questo è molto preoccupante. Soffriamo gli avversari e così diventa dura. Guardiamo avanti e proviamo a ripartire, ma non sarà facile."