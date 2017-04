Sampdoria-Fiorentina, i convocati di Sousa: ci sono Bernardeschi e Kalinic

08/04/2017 17:19

SAMPDORIA FIORENTINA CONVOCATI SOUSA BERNARDESCHI KALINIC / Paulo Sousa ha convocato 24 giocatori per la gara di domani della Fiorentina in casa della Sampdoria. Non recupera Vecino, ancora fuori per infortunio, ma ce la fanno Bernardeschi e Kalinic. Di seguito, l'elenco completo: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Saponara, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja Valero.

N.L.C.