Watford, Mazzarri ha pochi dubbi: "Voglio restare qui"

08/04/2017 17:02

CALCIOMERCATO WATFORD MAZZARRI FUTURO / Il Watford subisce una sonora lezione dal Tottenham (4-0), ma Walter Mazzarri non si dice preoccupato in vista del futuro: "La mia esperienza mi dice che il primo anno è in genere più difficile, al contrario del secondo. Ora vogliamo mantenere una certa mentalità vincente, poi vedremo chi vorrà restare con noi anche nella prossima stagione. Ho firmato un contratto di tre anni ed è chiaro che io voglia restare. Nel calcio le cose cambiano, questo è vero, ma abbiamo iniziato un progetto con il presidente e io voglio portarlo al termine", ha spiegato al termine del match. I suoi 'Hornets', al momento, stazionano all'undicesimo posto con 37 punti.

D.G.