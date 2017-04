Championship, Norwich-Reading 6-1: primo tempo da record!

08/04/2017 16:59

CHAMPIONSHIP NORWICH READING / Primo tempo da incubo per il Reading e da favola per il Norwich nel pomeriggio di Championship. Gli ospiti, in zona playoff, incassano sei reti nella prima frazione dal Norwich, a metà classifica e apparentemente senza più obiettivi. Dopo 34 minuti è già 5-0 per i padroni di casa, altre due reti nel finale di tempo fissano il punteggio sul 6-1 all'intervallo. Le reti, per il Norwich, di Oliveira, Pritchard (doppietta), Hoolahan (doppietta) e Martin, a segno Kermorgant per il Reading.

N.L.C.