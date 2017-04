PAGELLE E TABELLINO DI TRAPANI-PERUGIA: Manconi doppietta salvezza

Giovanni Remigare

08/04/2017 17:25

PAGELLE TRAPANI PERUGIA / Il Trapani batte, meritatamente, il Perugia per 3-0 continuando il suo sogno verso una clamorosa salvezza. È questa una delle news Serie B più sorprendente della giornata.

Pagelle Trapani-Perugia, Manconi il migliore, male Volta

Ecco le pagelle di Calciomercato.it:

TRAPANI

Pigliacelli 6: Inoperoso per tutto il match

Pagliarulo 7: Sblocca il match dimostrandosi ancora una volta un difensore decisivo in zona gol.

Legittimo 6: Partita tranquillo per lui e per tutta la retroguardia siciliana.

Rizzato 6,5: Le sue discese sulla fascia sinistra sono una vera spina nel fianco per il Perugia che non riesce ad arginarlo.

Fazio 6: Difende e attacca con la stessa attenzione, diligente.

Barillà 6,5: Tra i migliori in campo per continuità durante tutto il match, frizzante e sgusciante.

(74' Raffaello s.v.)

Maracchi 6,5: E' tra i giocatori più importanti per Calori e lo ha dimostrato ancora una volta anche oggi.

Colombatto 6,5: Fa girare la palla con grande ordine dettando i tempi di gioco con grande equilibrio.

(76' Ciaramitaro s.v.)

Nizzetto 6,5: Insieme a Manconi tra i più pericolosi dei granata. Sulla fascia di competenza è imprendibile.

(83' Dai s.v.)

Coronado 6,5: Atleticamente appare in spendida forma, tecnicamente è il migliore dei suoi, se il Trapani è tornato grande, il merito è anche suo.

Manconi 8: Una partita incredibile per il numero 9 granata, in assoluto il migliore in campo per distacco.

All. Alessandro Calori 8: Sta facendo un capolavoro con questa squadra, oggi la partita simbolo per grinta, gioco e personalità.

PERUGIA

Rosati 5: Partita incubo per lui, non riesce ad opporsi agli avanti del Trapani che lo trafiggono per tre volte.

Acampora 5: Disordinato e a volte svogliato, gioca decisamente sottotono.

Gnahorè 5,5: L'unico a recuperare qualche pallone a centrocampo, ma la sua grinta e volontà non bastano.

Belmonte 5: In difficoltà cosi come Volta, soffre la vivacità di Manconi.

Monaco 5: Non si vede mai in fase di spinta, decide di difendere, ma lo fa con qualche difficoltà.

(73' Monaco s.v.)

Mustacchio 5,5: Tanta voglia, ma anche tanta confusione per lui.

(57' Nicastro 6): Entra per far meglio di Mustacchio, ed effettivamente appare più pimpante ed incisivo, ma non cambia il risultato.

Di Carmine 5: Tocca e gioca pochissimi palloni, ma pressato sbaglia spesso.

Dezi 5,5: Appare lento ed impacciato, mai entrato in partita.

Volta 4,5: Partita da dimenticare per il centrale del Perugia, nel finale si fa espellere ingenuamente.

Di Chiara 6: Spingi sull'out di sinistra con una certa continuità soprattutto nella ripresa, ma non riesce ad incidere.

Brighi 5: In difficoltà cosi come tutto il centrocampo umbro.

(58' Guberti 6) Entra e prova a dare un pò di vivacità al centrocampo umbro, ma non ci riesce.

All. Cristian Bucchi 5: Una partita stregata, i suoi sbagliano in ogni zona del campo. Sconfitta figlia di una gara nata storta.

TABELLINO

TRAPANI: Pigliacelli, Pagliarulo, Legittimo, Rizzato (74'Dai), Fazio, Barillà (74'Raffaello), Maracchi, Colombatto (78'Ciaramitaro), Nizzetto, Coronado, Manconi All. Alessandro CalorI

PERUGIA: Rosati, Acampora, Gnahorè, Monaco (73'Terrani), Mustacchio (58'Nicastro), Di Carmine, Dezi, Volta, Belmonte, Di Chiara, Brighi (57'Guberti),All. Cristian Bucchi

Marcatori: 8'Pagliarulo, 59'Manconi, 61'Manconi

Ammoniti: Monaco (P), Volta (P), Maracchi (T), Coronado (T), Combatto (T)

Espulsi: Volta (P)