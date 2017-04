Calciomercato Inter, Brozovic verso la Cina

08/04/2017 16:51

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC CINA / Marcelo Brozovic è uno dei possibili partenti in casa Inter. I nerazzurri, tramite la sua cessione, intendono monetizzare per avere risorse da reinvestire sul mercato e per mettere a posto i conti: la valutazione che ne fa il club meneghino è di circa 30 milioni di euro. Secondo 'Tuttosport', una possibile destinazione potrebbe essere la Cina: il Tianjin, che già lo aveva cercato a gennaio, intende rifarsi sotto. Il croato disse di no nella finestra di mercato invernale, ma a fine stagione le cose potrebbero cambiare.

N.L.C.