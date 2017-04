Serie A, Empoli-Pescara 1-1: Caprari risponde a El Kaddouri

08/04/2017 16:50

SERIE A EMPOLI PESCARA / L'Empoli stoppa l'emorragia di punti e pareggia in casa nello scontro diretto col Pescara. I toscani, reduci da sette sconfitte di fila, passano in vantaggio dopo 9 minuti grazie a El Kaddouri, ma si fanno recuperare al 31esimo da Caprari. Un punto, però, che non può essere accolto con soddisfazione da Martusciello: in caso di vittoria sull'Inter il Crotone si porterebbe a -3.

Empoli-Pescara 1-1: 9' El Kaddouri (E), 31' Caprari (P)

CLASSIFICA: Juventus punti 74, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 58, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 44, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 14*.

*Una partita in più

D.G.