Calciomercato Inter, Pioli vicino all'addio: spunta Allegri

CALCIOMERCATO INTER PIOLI ALLEGRI / Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina dell'Inter non è più così saldo come sembrava qualche settimana fa. L'inizio del tecnico emiliano in nerazzurro sembrava molto promettente. Ma gli ultimi risultati negativi potrebbero aver cambiato tutto. Il pari contro il Torino e soprattutto la rocambolesca sconfitta casalinga contro la Sampdoria hanno decisamente allontanato, forse in maniera definitiva, la possibilità di inseguire la qualificazione in Champions League. La proprietà è apparsa molto seccata e si preannunciano scelte drastiche al termine della stagione.

Calciomercato Inter, via Pioli e dentro Allegri?

Innanzitutto, in termini di strategie sul calciomercato. I mancati introiti della qualificazione in Champions andranno a influire pesantemente sulla libertà di movimento sul mercato. Ragion per cui il mega-tesoretto stanziato dalla proprietà scenderà dai 150 milioni inizialmente previsti intorno ai 70-75. Il calciomercato Inter si baserà così, in buona parte sull'autofinanziamento. Previste cessioni importanti: sarà addio per Brozovic, Perisic, Banega e Murillo. Ma, soprattutto, potrebbe cambiare la guida tecnica. La dirigenza starebbe già riflettendo sul bilancio stagionale con Pioli al timone e il tecnico potrebbe anche salutare Appiano Gentile alla fine del campionato.

Secondo 'Sportmediaset', su di lui ci sarebbe già la Fiorentina che sta pensando a lui per sostituire Paulo Sousa. Quanto al sostituto di Pioli in nerazzurro, servirebbe necessariamente un profilo di altissimo livello per puntare al rilancio in grande stile nella prossima stagione. Sfumato Conte ed essendo molto improbabile Simeone, prende corpo la candidatura di Spalletti. Con, sullo sfondo, un nome a sorpresa: quello di Massimiliano Allegri, che a dispetto delle dichiarazioni di facciata non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con la Juventus.

