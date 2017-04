Calciomercato Milan, Montella lancia un messaggio alla futura proprietà

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

08/04/2017 16:15

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA / La permanenza di Vincenzo Montella al Milan non viene data per sicura, nonostante il buon lavoro da lui svolto nell'arco della stagione. E' un problema di progetto futuro del club, nient'altro. Dopo l'eventuale closing del 13-14 aprile, il mister rossonero dovrà incontrarsi con i nuovi padroni e con la nuova dirigenza per discutere e valutare se c'è un programma da condividere per il prossimo anno e per quelli a venire. Le ultime voci di calciomercato che hanno messo in bilico la panchina di Montella non sono piaciute ai tifosi, quasi interamente schierati con l'attuale tecnico e desiderosi di vederlo proseguire nel suo lavoro con una rosa rinforzata in estate.

Calciomercato Milan, acquisti di livello per tenere Montella

Montella in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Palermo non si è tirato indietro dal parlare del suo futuro e, infatti, ha dichiarato: "Sono consapevole che in questi momenti della stagione ci sono tanti rumors, essendoci anche un cambio di proprietà. Io mi auguro di allenare ancora il Milan, ma dipenderà da molte situazioni. Al Milan sto benissimo. Se ci saranno le condizioni, sarei felicissimo di proseguire qui. Io non so cosa pensano di me i nuovi proprietari, ne discuteremo".

L'allenatore campano è disposto a rimanere in rossonero, ma sicuramente vuole delle garanzie a livello di calciomercato Milan. Servirà trovare delle convergenze riguardanti la prossima campagna acquisti. Montella sa di aver spremuto tanto la squadra attuale e, seppur ci siano dei giovani con margine di miglioramento, sarebbe difficile ottenere molto di più da questo gruppo l'anno prossimo. Anche perché, le concorrenti si rafforzeranno certamente. Per alzare l'asticella degli obiettivi servono innesti di ottimo livello.

Le parole dell'attuale tecnico rossonero sembrano una sorta di avvertimento nei confronti di chi sostituirà Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, con i quali sarebbe comunque complicato immaginare una sua permanenza sia perchè il presidente non sembra apprezzarlo granché e inoltre non ci sarebbero prospettive su investimenti estivi.