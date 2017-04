Calciomercato Napoli, ag. Immobile: "Nessun contatto in passato"

08/04/2017 15:30

CALCIOMERCATO NAPOLI IMMOBILE / Ciro Immobile sta disputando una grande stagione con la maglia della Lazio: l'attaccante della Nazionale è già arrivato a quota 21 reti stagionali con i biancocelesti e non ha intenzione di fermarsi. Magari dando un dispiacere al Napoli. I rumours, l'estate scorsa, lo volevano vicino agli azzurri. Ma l'agente del giocatore, Marco Sommella, ha smentito l'esistenza di una trattativa. "Purtroppo, e lo dico da napoletano, c'è stato poco e niente", ha detto a 'Radio Kiss Kiss Napoli'. "I matrimoni si fanno in due, non c'è stato nemmeno un sondaggio. Ora però alla Lazio è felice, ha trovato l'ambiente ideale".

N.L.C.