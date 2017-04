Serie B, 35ma giornata: continua la crisi del Frosinone e la marcia del Trapani

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

08/04/2017 17:16

SERIE B RISULTATI CLASSIFICA / Le news Serie B come al solito sorprendono, dopo le gare delle 15.00 del sabato sono tanti i risultati che non ci si aspettava di vedere. Continua la crisi del Frosinone che non va oltre l'1-1 ad Ascoli. Al gol di Dionisi al minuto 77, risponde a tempo scaduto Favilli che aliminterà dopo questa rete le voci di calciomercato. Non si ferma, invece, in coda il Trapani che supera, addirittura 3-0, l'ottimo Perugia di Bucchi. Sono addirittura sette le vittorie di misua col risultato di 1-0. Vincono fuori casa Vicenza e Cesena, rispettivamente a Latina e Pisa. Di misura invece sono le vittorie in casa dell'Avellino, contro il Carpi, e del Cittadella, nel big match contro il Benevento. Terminano 1-0 anche Pro Vercelli-Entella, Spezia-Bari e Ternana-Salernitana. Completano il quadro i due posticipi: Brescia-Spal e Novara-Verona.



Ascoli-Frosinone 1-1

Avellino-Carpi 1-0

Cittadella-Benevento 1-0

Latina-Vicenza 0-1

Pisa-Cesena 0-1

Pro Vercelli-Entella 1-0

Spezia-Bari 1-0

Ternana-Salernitana 1-0

Trapani-Perugia 3-0

CLASSIFICA: Frosinone 62, Spal* 61, Verona* 58, Benevento, Cittadella 54, Perugia 52, Spezia 51, Entella, Bari 50, Carpi 48, Salernitana, Novara* 46, Avellino 41, Cesena, Pro Vercelli 39, Ascoli 38, Brescia*, Trapani 35, Vicenza 34, Pisa, Ternana 32, Latina 31.

*Una partita in meno