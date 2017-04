PAGELLE E TABELLINO DI PRO VERCELLI-ENTELLA: Morra decisivo, Palermo che errore!

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

08/04/2017 17:20

PAGELLE TABELLINO PRO VERCELLI ENTELLA / La Pro Vercelli vince 1-0 la gara contro l'Entella in cui l'equilibrio l'aveva fatta da padrone. Le news Serie B si arricchiscono quindi del gol di Morra, partito dalla panchina e decisivo a sette minuti dalla fine.

Pagelle Pro Vercelli-Entella, Vives geometra, Ammari in confusione

PRO VERCELLI



Provedel 6: pochi interventi da compiere, ma quando viene chiamato in causa risponde sempre presente;

Legati 6: soffre un po' la vivacità di Belli nel primo tempo, ma cresce molto nella ripresa;

Bani 6: partita onesta contro un attaccante veramente forte come Caputo. Pericoloso anche davanti quando si spinge sui calci da fermo;

Luperto 6: partita ordinata, con poche sbavature;

Berra 6.5: dal suo lato Sini non scende praticamente mai, riesce così a vivere una gara molto tranquilla;

Germano 6: gara di ordinaria amministrazione con pochi guizzi, ma anche tanta buona volontà; (55' Castiglia 6.5): buon apporto in corsa quello che regala dopo essere entrato in campo. Decisiva la sua punizione che Morra trasforma nel gol vittoria;

Vives 6.5: il geometra del centrocampo di Longo non sbaglia neanche stavolta. Riesce sempre a regalare superiorità a centrocampo ai suoi, con passaggi rapidi e spesso molto interessanti anche per gli attaccanti; (90' Konate sv)

Emmanuello 6: questo giovane calciatore proveniente dalla Primavera della Juventus fa un passo in avanti ogni sabato. Giocatore duttile e dotato di grande rapidità dimostra di essere un potenziale crack futuro;

Eguelfi 5.5: prestazione negativa, con pochi guizzi e tanta corsa ma spesso a vuoto;

Aramu 5.5: non riesce ad essere efficace come altre volte, troppo spesso si nasconde dietro Rolando Bianchi e finisce per toccare pochissimi palloni. Esce nella ripresa; (66' Morra 7): il suo ingresso cambia la partita. Subito sfiora la rete, con Iacobucci che gli dice di no. Regala nel finale tre punti preziosissimi con una zampata da vero rapace d'area di rigore;

Bianchi 5: perde il duello con Ceccarelli che è sempre in anticipo su di lui. Prestazione al di sotto delle aspettative;

Allenatore: Moreno Longo 6.5: prestazione tutto cuore e carattere dei suoi che portano sul campo quanto preparato in settimana. Sono tre punti fondamentali.



ENTELLA

Iacobucci 7: il portiere dei diavoli neri è assoluto protagonista del match. Nel primo tempo è decisivo su Rolando Bianchi, mentre nella ripresa salva un gol già fatto da Morra. Proprio questo però poi lo beffa nel finale quando lui proprio non può farci niente;

Belli 5: nel primo tempo è intraprendente, mentre nella ripresa cala nettamente dal punto di vista fisico. Da un suo ingenuo fallo, con l'avversario di spalle alla porta, nasce poi il gol di Morra, che mette dentro la punizione calciata da Castiglia al centro;

Ceccarelli 7: Breda lo mette a uomo su Rolando Bianchi e l'esperto centrale fa a sportellate tutta la gara. I duelli però li vince quasi tutti lui;

Pellizzer 5.5: incerto in diverse occasioni, non nella sua migliore giornata;

Sini 5: si spinge poco in avanti, limitandosi troppo spesso al compitino;

Moscati 5.5: manca il suo apporto in muscoli e intensità, gara un po' sottotono; (82' Ardizzone sv): torna a giocare contro i suoi ex per la prima volta da avversario, applausi per lui;

Troiano 6: il capitano dell'Entella gioca una partita d'ordine, senza strafare e forzare mai le giocate. Non entra tra i migliori, ma nemmeno tra i peggiori;

Palermo 5: è un periodo di incertezza fisica per questo forte interno di centrocampo. Oggi non riesce a trovare continuità nelle giocate, rimanendo spesso troppo schiacciato dietro. Nel finale poi è colpevole sul gol di Morra di tenerlo in gioco, staccandosi dal gruppo centrale;

Ammari 5: finisce imbottigliato nel traffico del centrocampo della squadra di Moreno Longo. Non ha mai spunti interessanti e non riesce a muoversi con la rapidità che di solito lo contraddistingue. Esce a venti dalla fine; (71' Tremolada sv)

Diaw 6: a sorpresa parte titolare nel turnover di Breda. Corre molto e si mette a disposizione della squadra, anche se davanti risulta essere poco efficace. Esce all'ora di gioco; (60' Catellani 5): entra in campo senza toccare praticamente mai palla. Nel finale si fa notare per una svirgolata direttamente in curva;

Caputo 6: è il più pericoloso dell'Entella, non riesce però mai ad essere pungente come in altre occasioni;

Allenatore: Roberto Breda 5.5: l'Entella, fin dall'inizio, sembra un po' rinunciatiaria, contro una squadra nettamente inferiore sul piano tecnico. La sensazione è che il mister puntasse allo 0-0 e non abbia però fatto i conti con Morra.



TABELLINO



Pro Vercelli (3-5-2) - Provedel; Legati, Bani, Luperto; Berra, Germano (55' Castiglia), Vives (90' Konate), Emmanuello, Eguelfi; Aramu (66' Morra), Bianchi. Allenatore: Moreno Longo. A disposizione: Zaccagno, Starita, Osei, Baldini, Altobelli, Comi.

Entella (4-3-1-2) - Iacobucci; Belli, Ceccarelli, Pellizzer, Sini; Moscati (82' Ardizzone), Troiano, Palermo; Ammari (71' Tremolada); Diaw (60' Catellani), Caputo. Allenatore: Roberto Breda. A disposizione: Paroni, Pecorini, Benedetti, Filippini, Di Paola; Dany Mota.



Marcatori: 83' Morra



Ammoniti: Emmanuello (P), Castiglia (P), Belli (E)



Espulsi: