Lazio, Inzaghi: "Col Napoli prova di maturità, de Vrij out"

08/04/2017 14:58

LAZIO INZAGHI NAPOLI DE VRIJ / E' vigilia di Lazio-Napoli, gara che può valere il terzo posto in campionato. E' consapevole dell'importanza dell'impegno il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, che mette in guardia sulle difficoltà della gara: "Il Napoli ha giocato due ottime gare con la Juventus, sarà ferito e voglioso di riscattarsi. Servirà una prova di maturità da parte nostra, è una squadra di quantità e qualità che fa del possesso la sua arma migliore. Dovremo recuperare le energie, molti giocatori dopo martedì erano affaticati. De Vrij sarà sicuramente out come Marchetti, conto di recuperare almeno per la panchina Biglia, Lulic e Lombardi. Non ho ancora deciso il modulo, ma conta l'interpretazione".

N.L.C.