Calciomercato Juventus, si pensa agli esterni. Sogno Bernardeschi

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

08/04/2017 17:08

JUVENTUS CALCIOMERCATO BERNARDESCHI / Un'altra stagione sta per concludersi ed il calciomercato estivo è già alle porte. Ci pensa, ovviamente, anche la Juventus, che la sua certezza principale l'ha già trovata. Max Allegri resterà in bianconero, a meno di scossoni epici, anche il prossimo anno, a prescindere da quello che sarà il concludersi di questa stagione che ha già mezzo trofeo in tasca, lo scudetto, una finale di Coppa Italia da giocare ed un sogno, quello relativo in Champions.

Ben oltre quest'anno la dirigenza piemontese sta già pensando all'anno che verrà: con tanti calciatori in uscita, la Juve deve pensare ai bianconeri che verranno, puntando tutto ancora su quel 4-2-3-1 che ormai è un marchio di Allegri e che ha permesso a questa Juventus di arrivare in alto sperimentando il massimo possibile.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole De Sciglio e Bernardeschi

Tanti, però, sono i nomi che circolano nell'orbita bianconera. Il mercato Juve ha bisogno di un portiere che vada ad affiancare Buffon già prima del suo finale di carriera. Il nome più insistente è quello di Meret, giovanissimo che ben sta figurando in Serie B e su cui hanno messo gli occhi in tanti.



Ben oltre i pali, però, gli interventi più urgenti serviranno sugli esterni della difesa; con Allegri in panca il 3-5-2 che aveva fatto le fortune bianconere sembra ormai utilizzabile solo in determinate occasioni e la difesa a quattro ha bisogno di innesti per il prossimo anno.



Ecco perché già da un po' circolano con insistenza i nomi di Mattia De Sciglio e Sead Kolasinac; il primo potrebbe lasciare la Milano rossonera sponsorizzato proprio da Allegri, il bosniaco classe '93, invece, è in scadenza di contratto con lo Schalke 04 e farebbe più che comodo ai bianconeri.



Da tenere d'occhio anche la situazione relativa a Spinazzola; col nerazzurro dell'Atalanta sta facendo bene e sarà il futuro della Juve con altri giovani come Caldara ed Orsolini, ma forse potrebbe arrivare a Vinovo prima dell'estate 2018.

A centrocampo si tornerà alla carica per Tolisso, anche se la strada per Lione non è la più facile, così come verrà valutato in estate Rodrigo Betancur: il classe '97 oggi al Boca potrebbe essere l'arma in più nel terzetto alle spalle della punta juventina.



L'attacco sarà forse il reparto in cui meno si opererà; Mandzukic, però, non è molto sicuro di restare a Torino anche il prossimo anno, per rimpiazzarlo il nome sarebbe quello di Federico Bernardeschi, cercato da tutte le big italiane.