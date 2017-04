Serie A, Crotone-Inter: sfida inedita in Calabria. Pioli cerca il tris

Maurizio Russo

09/04/2017 11:20

CROTONE INTER NUMERI STATISTICHE / La 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno, mette di fronte Crotone ed Inter. Si tratta una sfida inedita tra i due club allo stadio 'Ezio Scida', con l'unico precedente a Milano del girone di andata che fu vinto 3-0 dai nerazzurri allora allenati dal tecnico della Primavera Stefano Vecchi - che fece da traghettatore mentre il gruppo Suning faceva il casting di calciomercato per scegliere l'erede di de Boer - grazie al gol di Perisic seguito dalla doppietta di Icardi. Proprio davanti al proprio pubblico i calabresi hanno ottenuto i migliori risultati in questa stagione, conquistando 12 dei 17 punti complessivi. Le news Inter rivelano invece che lontano da 'San Siro' la formazione meneghina stenta un po': lo score attuale recita 7 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Crotone-Inter, Pioli sempre vincente contro Nicola

Per quanto riguarda i due allenatori, per Pioli si tratta dell'ottavo confronto con il Crotone. I primi sei precedenti si riferiscono al campionato di Serie B alla guida del Modena prima e del Sassuolo poi, mentre l'ultimo riguarda la Coppa Italia, quando era al Bologna. Finora il tecnico emiliano ha ottenuto 5 vittorie e 2 sconfitte. Nicola, invece, si troverà di fronto l'Inter per la terza volta in carriera. I due precedenti, entrambi al 'Meazza', non sono andati bene: sconfitta 2-0 ai tempi del Livorno e 3-0 appunto nel match di andata. Gli scontri diretti tra i due tecnici sono un altro tabù per lui: Pioli lo ha battuto due volte su due e con il medesimo risultato di 1-0 in Bologna-Livorno di Serie A del 2012 e nella stessa gara ma di Tim Cup della stagione seguente.