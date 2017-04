Calciomercato Torino, Mihajlovic: "Riscatto Iturbe? Ancora presto"

08/04/2017 14:35

CALCIOMERCATO TORINO ITURBE MIHAJLOVIC / In casa Torino tiene banco la questione legata a Juan Manuel Iturbe. L'attaccante paraguaiano, in prestito dalla Roma, si gioca la riconferma nelle ultime partite. Ma per il tecnico granata Mihajlovic è ancora presto per parlarne. "Non pensiamo ancora al suo riscatto", ha detto nella conferenza stampa di vigilia della trasferta di Cagliari. "Deve dare il massimo come tutti in queste ultime partite, alla fine tireremo le somme. Ora, l'importante è essere concentrati per mantenere almeno questa posizione di classifica".

N.L.C.