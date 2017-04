Cagliari-Torino, Mihajlovic: "Le ultime gare non cambiano molto. Belotti? Dopo quel gol..."

08/04/2017 13:54

TORINO MIHAJLOVIC ITURBE / Alla vigilia della sfida contro il Cagliari il tecnico del Torino Mihajlovic ha parlato nella conferenza stampa di rito: "Le gare che mancano da qui alla fine della stagione non possono cambiare di molto la nostra posizione di classifica. Serivranno però da slancio per il prossimo anno. Domani voglio vedere lo stesso Toro degli ultimi due match in casa".

INFORTUNATI - "Falque sta bene. Ha preso una botta ma si è allenato in questi giorni. Per Obi invece vedremo di volta in volta. Benassi si sta allenando bene, anche se vedo in vantaggio Acquah al momento".

BELOTTI - "Dopo la rete contro l'Udinese ha mostrato lo spirito che voglio vedere io. Non ha perso tempo a festeggiare, portando subito palla a centrocampo".

