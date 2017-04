Calciomercato Juventus, 'sfuma' Tavares: contratto col Benfica

08/04/2017 13:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS TAVARES / Niente Juventus per Jair Tavares: secondo quanto si legge su 'O Jogo', il 16enne esterno offensivo - cugino di Renato Sanches - sta per firmare il suo primo contratto professionistico col Benfica: un accordo della durata triennale, che potrebbe essere esteso ulteriormente rinnovato dopo il compimento del diciottesimo anno di età. La Juve aveva fiutato un nuovo colpo 'alla Pogba', ma le possibiità di vederlo in bianconero ora si sono notevolmente ridotte.

S.D.