Napoli, Mertens e l'indizio sul futuro: "Mi piace vivere qui. Non chiamatemi falso nueve"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

08/04/2017 13:35

NAPOLI MERTENS / Dries Mertens è riuscito a sostituire al meglio Gonzalo Higuain, nonostante questo compito spettasse ad Arek Milik nelle strategie del club azzurro. Stando alle news Napoli stagionali però è il belga la vera punta di Maurizio Sarri, che continua a preferirlo all'ex Ajax e così potrebbe essere fino al ritorno a Dimaro in estate.

La squadra ha saputo assimilare l'assenza di Milik e ora ha trovato un suo equilibrio di gioco con Insigne, Callejon e Mertens in attacco. Il polacco chiede spazio ma la voglia di Mertens, ribattezzato in città come 'Ciro', rende difficile operare scelte differenti, soprattutto ora che al Napoli non resta che il campionato da affrontare. Il gol siglato contro la Juventus in Coppa Italia la dice lunga. Entrare dalla panchina e subito scagliarsi sul portiere avversario, sperando in un errore che il fato gli regala.

Mertens corre, suda e segna per il suo Napoli e, intervistato da 'Bleacher Report', ha parlato di vari temi, eccezion fatta per il calciomercato, che potrebbe vederlo protagonista in estate: "Esultanza con la Roma? Ho imitato Juliet, perché un cane ti ama per quello che sei. Ignora che tu sia un calciatore e spesso le persone ti trattano bene perché sei famoso. Un cane tutto questo lo ignora e per questo mi piacciono. Se fossi un cane? Sarei uno di strada".

Napoli, dalla città all'addio di Higuain: il pensiero di Mertens

NAPOLI - "E' pazzesco come qui si viva per il calcio. C'è una signora nel mio palazzo che avrà 85-90 anni. Ogni volta che mi vede mi fa i complimenti e commenta le reti della domenica. Mi piace vivere a Napoli, dove mi fanno sentire importante. Quando vivi in un luogo diverso da dove sei nato, devi conoscere la cultura locale e adattarti e provo dunque a vivere i napoletani. In Olanda tornavao a casa alle 18, cenavo alle 19, mettevo Netflix e alle 20 andavo a letto. A Napoli ceno alle 20.30-21, per poi tornare a casa alle 23. Lo stile di vita italiano mi piace".

FALSO NUEVE - "Direi che sta andando molto bene questo ruolo per me (ride ndr). Vorrei giocare sempre da attaccante. Non sono una punta classica che tiene palla e fa salire la squadra ma credo che si possa chiamarmi 9 puro e non più falso, datii miei numeri. Altri giocatori col mio fisico sono diventati dei bomber. Penso a Owen ad esempio".

HIGUAIN - "Siamo molto amici e spesso mi fa i complimenti. So che alla fine vorrà starmi davanti in classifica cannonieri".