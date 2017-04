Sampdoria-Fiorentina, Paulo Sousa: "Serve più dominio e creatività. Schick..."

08/04/2017 13:15

SAMPDORIA-FIORENTINA PAULO SOUSA / Alla vigilia della partita contro la Sampdoria, l'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha commentato le ultime news Fiorentina in conferenza stampa: "Sesto posto? Fin dall’inizio della stagione siamo stati molto diretti sul vincere ogni partita senza avere traguardi precisi. Dobbiamo pensare alla partita di domani, come abbiamo fatto dall’inizio della stagione. Poi facciamo le analisi. Sappiamo di avere i nostri limiti, ma anche di essere competitivi e di poter vincere con ogni squadra. Sampdoria rivelazione? No, la squadra rivelazione è l’Atalanta. Apprezzo tanto Giampaolo e la sua proposta di gioco. Sarà una partita difficile, ma siamo convinti di poter raggiungere il massimo. Non prendere gol ci dà più convinzione e sicurezza in quello che facciamo. Cerchiamo di fare più gol degli avversari per vincere, se segni prima è più facile portare a casa il risultato. Rispetto alla gara di andata voglio vedere più dominio e più creatività, anche più concretezza perché ci fa vincere le partite. La Sampdoria oggi è superiore a quella di un girone di andata. Schick? Non parlo dei giocatori avversari".

S.D.