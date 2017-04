08/04/2017 13:12

LILLA NIZZA BALOTELLI / Il Nizza vince nell'anticipi di Ligue 1 e lo fa in trasferta con una doppietta decisiva di Mario Balotelli. Si rivede il sorriso sul volto dell'attaccante italiano che, impegnato in aeroporto nei controlli di rito, ha deciso di lasciarsi filmare mentre effettua un particolare check al metal detector, di fatto esultando come se avesse segnato.

L.I.