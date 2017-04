Calciomercato Roma, Ferrante: "Ecco perché Sabatini mi preferì a Belotti"

08/04/2017 12:54

CALCIOMERCATO ROMA BELOTTI / Jonathan Alexis Ferrante ha rivelato un retroscena su Belotti alla Roma ai microfoni di 'gianlucadimarzio.com': "Sabatini mi preferì a Belotti che all’epoca giocava nell’Albinoleffe. Lui era un ‘93 io ’95, fu una scelta anche dovuta all’età. Sabatini però in me ci credeva eccome, ricordo ancora una sua frase: ‘Dipendesse solo da me saresti già ad allenarti con la Prima Squadra’, ci penso spesso a quelle parole. (...) Strappai il mio contratto con la Roma un anno prima della scadenza perché era praticamente fatta con l’Atletico Lisbona, o almeno così mi avevano fatto credere: l’affare, invece, non andò mai in porto anche se io ancora oggi non so il perché e mi ritrovai sei mesi senza squadra. Oggi ti dico che avrei dovuto fare un altro percorso: rimanere alla Roma, andare ancora in prestito, magari in Serie B".

S.D.