Calciomercato Inter, Berardi: si lavora al due per uno. E il Mister X...

Stefano Migheli

08/04/2017 13:00

CALCIOMERCATO INTER / Sembrano esserci degli sviluppi interessanti nel calciomercato Inter per quanto riguarda Domenico Berardi e non solo: come si vocifera ormai da diverse ore, l'ala destra avrebbe detto sì ai nerazzurri. Ora Sassuolo e Inter devono raggiungere l'accordo per il trasferimento, subordinato non solo sull'aspetto economico ma anche tecnico, poiché potrebbe rientrare nell'operazione addirittura tre giocatori.

Calciomercato Inter: Caprari e Ranocchia per Berardi

Per ammortizzare la spesa, l'Inter aveva in mente da subito all'inserimento di qualche giocatore: inizialmente si pensava al prestito secco di Pinamonti, pista che i neroverdi hanno accantonato da subito per la formula dell'affare. Quindi il calciatore prescelto sembra essere Caprari, scuola Roma, che quest'anno ha giocato in prestito da titolare nel Pescara di Oddo prima e Zeman poi.

Il club di Squinzi valuta Berardi tra i 40 e i 50 milioni di euro, mentre Suning vuole spendere meno con l'inserimento della punta: dunque soldi più cartellino di Caprari al Sassuolo, con Ausilio che vorrebbe conservare un diritto di 'recompra' da esercitare in futuro. Il Ds interista avrebbe addirittura avanzato anche l'ipotesi Ranocchia, giocatore che è sempre piaciuto al Sassuolo e che si sta ritrovando nella sua esperienza in Premier; proprio a causa della vena ritrovata all'estero, l'Inter potrebbe approfittarne per venderlo perché a giugno potrebbero arrivare offerta a sorpresa per il centrale umbro.

L'asse di calciomercato Milano-Sassuolo potrebbe ritrovare tra i protagonisti anche un altro nome eccellente: si tratta di Pellegrini, altro talento scuola Roma che si è distinto in pianta stabile in questa stagione agli ordini di Di Francesco. Se il club capitolino non eserciterà l'opzione di riacquisto, l'Inter metterà le mani anche sul 'Mister X' della mediana...